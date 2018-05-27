德最大主題樂園失火 500消防員連夜搶救「歐洲公園」

德國最大的主題樂園「魯斯特歐洲公園」（Europa-Park Rust）週六（26日）傍晚突然發生大火。（路透）

2018-05-27 18:09

〔即時新聞／綜合報導〕德國最大的主題樂園「魯斯特歐洲公園」（Europa-Park Rust）週六（26日）傍晚突然發生大火，園內2萬5000名遊客緊急疏散，當局出動數百名消防員連夜搶救，直到週日才撲滅惡火。

綜合外媒報導，歐洲公園週六傍晚傳出火警，起火點是一間倉庫，隨後火勢迅速蔓延到其他景區，據目擊者稱，大火濃煙沖上50英尺（約15公尺）高空，部分遊樂設施也受到惡火波及，據報，公園附近的居民還被要求關緊門窗。

多達500位消防員在園內展開救援，經過連夜數小時的搶救後，火勢在週日（27日）被撲滅。德國《SWR》指出，有3名消防員在救災期間受到輕傷，但沒有遊客受傷。

園方清點後，確定「巴達維亞」（Batavia）和「挪威」（Norway）2個主題景區完全損毀，損失無法估計，失火原因有待調查。其他景區則在今日重新向遊客開放。

歐洲公園是德國最大的主題樂園，占地99.5萬平方公尺，有18個主題景區、5家飯店和1個露營場地，每年吸引約550萬人次遊客，是歐洲第2受歡迎的主題樂園，人潮僅次於巴黎迪士尼樂園。