法國1774年白葡萄酒 368萬元拍出

一瓶1774年的「汝拉」（Vin Jaune）白葡萄酒打破紀錄，在拍賣會上以10.37萬歐元（近台幣368萬元）落槌。（法新社）

2018-05-27 16:24

〔即時新聞／綜合報導〕法國東部隆勒索涅市（Lons-le-Saunier）於26日舉行酒類拍賣會，三瓶來自1774年的「汝拉」（Vin Jaune）白葡萄酒，在這次拍賣會上以驚人價格落槌，其中一瓶白葡萄酒的價格高達10.37萬歐元（約新台幣368萬元）。

綜合外媒報導，26日在拍賣會上的三瓶「汝拉」白葡萄酒，都是在1774年釀造，為全球最古老的葡萄酒之一。這三瓶酒是當地一名釀酒師韋塞爾（Anatoile Vercel），使用法王路易16時期、種植的葡萄釀造，容量皆為870毫升。其中一瓶白葡萄酒打破紀錄，以10.37萬歐元（近台幣368萬元）落槌，另外兩瓶則分別拍出7.625萬歐元（約新台幣266.42萬元）和7.32萬歐元（約新台幣255.72萬元）。

主持拍賣會的費諾（Brigitte Fenaux）表示，買主分別為一位加拿大人，和某位曾為美國客戶買酒的人士，費諾進一步說道，從沒想過這三瓶酒可以賣到如此高價，「上次酒類最高落槌的價格，是2011年創下的5.7萬歐元（約新台幣199.16萬元）。」

「汝拉」白葡萄酒的產區位於法國東部，法國人習慣將此種酒稱為「黃酒」（yellow wine），適合搭配奶酪和核桃。

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