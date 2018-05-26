孩子早餐喝果汁？ 奧地利研究：肥胖機率增1.5倍

奧地利維也納醫科大學在2018年第25屆歐洲肥胖大會上，發布最新研究指出，早餐喝果汁的孩子肥胖機率多出1.5倍，喝水的小孩則少40％肥胖機率，建議用水果取代果汁。示意圖。（資料照）

2018-05-26 00:24

〔即時新聞／綜合報導〕奧地利維也納醫科大學（Medical University of Vienna）在2018年第25屆歐洲肥胖大會（ECO）上，發布最新研究指出，早餐喝果汁的孩子肥胖機率多出1.5倍，喝水的小孩則少40％肥胖機率。

根據《每日郵報》報導，維也納醫科大學研究650名兒童的早餐習慣，並將與他們的體重、身高進行比較，發現當中有29％的兒童達到肥胖標準，且得知孩子早餐喝果汁，肥胖機率增150％，喝水則減少40％的肥胖機率，研究結果由首席研究員瑪麗亞．盧格（Maria Luger）博士發表說明。

瑪麗亞．盧格博士建議家長，「獲得大量纖維是非常重要的，所以給孩子吃一顆蘋果或一顆橘子，而不是喝果汁」；歐洲肥胖症研究協會也對此指出，果汁並非完全不好，但由於纖維質被去除，因此與完整的水果相較之下，果汁濃縮了許多糖分在其中。

瑪麗亞．盧格博士提到，這份研究還發現，不吃早餐的兒童肥胖機率也較高，因為會增加他們白天吃零食的可能性，從650名受訪兒童的健康數據中能看見，每天吃早餐的孩子，平均體重比起沒吃早餐的要輕約1.36公斤，因此，要讓孩子養成吃早餐的習慣，並用水果取代果汁，且減少早餐含糖量。