中國太極傳人號稱秒殺對手 結果1秒就被打趴...

號稱中國武當太極傳人的朱春平（左，白衣者），傳說擁有秒殺般的搏擊實戰能力，結果被練習格鬥剛滿1年的業餘格鬥選手余求生（右）打趴。（圖擷自微博）

2018-05-22 14:25

〔即時新聞／綜合報導〕中國傳統武術真的不堪一擊？號稱武當太極傳人的中國內家拳大師朱春平，開設太極魂國術館並擔任館長，近來與業餘格鬥選手余求生對戰，結果兩人交手1秒，朱春平當場就被打趴。

綜合中媒報導，朱春平早年修習楊氏太極拳、陳氏太極拳，後來學成武當三豐太極拳以及迷蹤拳，對中國內家拳相當嫻熟，擁有秒殺般的搏擊實戰能力。至於余求生，則是練習格鬥剛滿1年，而且這場是他的首次實戰。

從對戰影片中可以看到，朱春平身穿白衣、余求生穿著格鬥短褲裸上身，第一回合敲鈴開始後，朱春平完全沒有架起雙手隔擋，反而是故作輕鬆地看著對方的行動。余求生見機不可失，猛烈地揮出右鉤拳，此時朱春平想擋下已經來不及了，當場被擊倒打趴。從兩人交手後到朱春平倒地，在影片中的時間只過了1秒。

一旁主持人見太極大師落漆，連忙喊聲「哇，裁判要幫忙保護！看一看有沒有問題，醫生要不要來看一下？」隨後朱春平走到擂台邊，似乎是在給醫生檢查。

隨後第二回合開始，主持人憂心地說「稍微輕一點、稍微輕一點，我們只是切磋。」吃了苦頭的朱春平這次支撐比較久，在與余求生交手14、15秒之後才被打趴。主持人看到朱春平直挺挺地倒下，驚慌大喊「醫生、醫生、醫生！」最後比賽就在朱春平倒地不起的狀況中結束。

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