豬隊友！梅根姪子帶刀赴夜店 賴到川普頭上

梅根剛與哈利王子完婚，她的姪子杜利就闖禍，可說是「豬隊友」。（美聯社）

2018-05-21 21:50

〔即時新聞／綜合報導〕豬隊友！美國女星梅根（Meghan Markle）剛與英國哈利王子完婚，她的姪子泰勒杜利（Tylor Dooley）就傳出試圖帶一把4英吋（約12.2公分）的刀進入倫敦夜店，在警察趕到之前被驅離。杜利解釋，帶刀是因為川普先前警告，目前英國首都不安全，像個戰區。

綜合媒體報導，梅根婚後成為薩塞克斯公爵夫人，但是家人在婚禮嘉賓名單中被冷處理，杜利是公爵夫人家族一員，但未受邀參加皇室婚禮，只獲邀出席電視專訪，也許是心情不佳，於是就在京斯頓（Kingston）的酒吧一家喝（酒）過一家。

杜利帶著女友、母親與哥哥至夜店狂歡時，杜利向保鏢坦承自己身上有一把刀，並將它交給工作人員。杜利補充，帶刀是因為川普先前警告，目前英國首都不安全，像個戰區。這支刀被保鏢沒收，杜利也在警察趕到之前被驅離。目前尚不清楚杜利從美國帶刀進入英國是否違反相關法令。

據《每日郵報》引述《太陽報》的報導，一名目擊者表示「在慶祝婚禮的時候，他們顯然有點醉，但還不到精神不濟的狀態。」太陽報的記者後來循線找到杜利一家人下榻的DoubleTree旅館，不過他們拒絕對此事件發表評論。

據《每日郵報》報導，杜利試圖利用與梅根之間的微妙關係圖利，其中包括試圖從他在美國奧勒崗州（Oregon）的合法農場出售新種大麻，並將它取名為「馬克爾的閃耀」（Markle's Sparkle）。杜利的母親曾嫁給梅根同父異母的哥哥，不過早已離婚，杜利可以說與梅根沒有血緣關係。