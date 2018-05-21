女子獨自進銀行領80萬 悄悄塞紙條給行員「我被綁架」

2018-05-21 21:16

〔即時新聞／綜合報導〕近日中國山東濟南的銀行發生一起宛如電影劇情的綁架案，一名女子獨自前往中國建設銀行提取巨款時，依規定行員正要向女子確認提款用途時，女子交出一張紙條給行員，上面寫著「我被綁架」，最後在銀行的幫助下順利逮到綁匪。

綜合媒體報導，這名30多歲的女子到銀行櫃台欲提領17萬人民幣（約80萬新台幣）時，由於依規定行員必須象客戶確認取款用途以免遭詐騙，不料這時女子遞出一張寫著「我被綁架」的求救紙條。

接待的行員見狀趕緊通知銀行經理，銀行經理了解情況後先確認現場是否有綁匪，確定現場是安全後經理趕緊跟女子詢問來龍去脈；女子表示，她與兒子在自家的地下停車場遭歹徒持刀挾持，歹徒以兒子的安危要脅她將存款的17萬人民幣提領給他。

銀行經理了解後建議女子報警，但是女子因兒子的安危不願驚動警察，寧願用錢換兒子的安全；但是銀行經理為了當事人的生命與財產安全，還是先通報警方，然後向女子建議先藉口銀行沒有先預訂僅能先提5萬元人民幣（約24萬新台幣），但銀行已通報另一家分行可以把剩下的12萬人民幣（約56萬人民幣）提領出來。

而銀行也通報警察歹徒的車型、車號與路線，最後警方循線在路上逮捕歹徒，並成功救出母子2人；目前濟南警方也持續調查案情。