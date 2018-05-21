美國駐以使館搬家一週後 我友邦也跟著遷到耶城

巴拉圭總統卡提斯（右二）今（21）日親自到耶城為駐以色列大使館揭幕。（路透）

2018-05-21 19:03

〔即時新聞／綜合報導〕美國上週一（14日）正式將駐以色列大使館遷到耶路撒冷後，我國友邦巴拉圭成為「第2個」跟隨美國之舉的國家，巴拉圭總統卡提斯（Horacio Cartes）今（21）日親自到耶城為駐以色列大使館揭幕。

《路透》報導，美國一週前將使館遷到耶城的舉動，讓巴勒斯坦人極為憤怒並引發大規模抗議，在以色列軍隊砲火壓制下，有數十名巴人死亡、數千人受傷。隨後，我國另一個友邦瓜地馬拉率先跟隨美國爭議之舉，上週三把使館遷到了耶城。

週一，卡提斯和以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）都出席了巴拉圭使館的揭幕儀式，卡提斯表示：「這是個歷史性的大日子，加強了巴拉圭和以色列的聯繫。」

納坦雅胡也回應，這是以色列美好的一天，也是巴拉圭的好日子，「你不僅得到我們政府的支持，還獲得了以色列人民的深切謝意。」

巴勒斯坦解放組織（Palestine Liberation Organization）的官員阿什拉維（Hanan Ashrawi）則痛批巴拉圭違反了國際法，搬遷使館是挑釁和不負責任的行為。