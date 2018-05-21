製造內亂禍首 南韓2前總統警衛明年將被撤光

有公民團體不滿一年要耗費9億韓元部署警衛人力，保護製造內亂的前總統全斗煥（左）和盧泰愚（右），在政府平台發起連署。南韓警察廳今（21）日宣布，這些警衛人力將在明年全部撤離。圖為1996年，全斗煥和盧泰愚出庭受審。（美聯社）

2018-05-21 17:57

〔即時新聞／綜合報導〕南韓卸任元首的結局多半悲慘，有公民團體不滿一年要耗費9億韓元部署警衛人力，保護製造內亂的前總統全斗煥和盧泰愚，在政府平台發起連署。南韓警察廳今（21）日宣布，這些警衛人力將在明年全部撤離。

《韓聯社》報導，針對公民團體17日在青瓦台「國民請願」問政平台上發起了連署，要求撤除保護全斗煥和盧泰愚的警力，南韓警察廳長李哲聖表示，保護全和盧的警衛人力，將在今年內減少20%， 明年全部撤離。

軍隊人權中心等公民團體發起的連署指出，全斗煥和盧泰愚都是製造內亂的罪魁禍首，踐踏憲政秩序，應停止投入警力提供保護。請願指出，全斗煥和盧泰愚的警衛人力，一年要耗資9億韓元，投入警力80多人。截至週一，這項請願已得到1.1萬人的支持。

根據南韓現行法律規定，總統警衛處在總統卸任後，最長要提供15年的保護，之後則由警方接手，但警方保護何時結束則未有規定。李哲聖表示，目前，已有國會議員提出有關總統警衛的議案，警方將關注進展。

全斗煥在1980年通過軍事政變奪取政權，並在1988年透過合法選舉程序將政權交給友人盧泰愚。1997年4月，全斗煥依軍事叛亂、內亂罪和貪污受賄罪，被處無期徒刑。同年12被特赦出獄。盧泰愚則被依主動參與軍事叛亂和內亂罪、謀殺上司未遂罪及受賄罪，被處17年監禁，同樣在1997年12月被特赦出獄。