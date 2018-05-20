美警當街暴打非裔少年 引種族議題及執法過當熱議

警察逮捕一名在商場鬧事的少年，卻引發執法過當及種族議題的疑慮。（圖擷取自YOUTUBE）

2018-05-20 21:50

〔即時新聞／綜合報導〕美國又發生一起警察強毆非裔民眾的事件。在威斯康辛州沃瓦托薩（Wauwatosa）的一家購物中心停車場，一名警察使用暴力壓制一名非裔少年，被一旁民眾側錄下來po網，引發當局對種族議題以及警力對未成年人士執法過當的熱烈討論。

根據外媒報導，被壓制的17歲少年因為在購物中心鬧事而遭警方逮捕，當時在一旁的泰倫（Tyrone Jackson）將警方與少年對峙的過程拍了下來。影片中可見警察毆打少年的臉部，並將少年的雙手反制在背後，執法過程十分暴力。影片在網路上瘋傳以後，美國民眾再度掀起有關種族議題的熱議。

當局警方表示，這位民眾錄到的影片只是當時嫌犯與警方之間互動的一小部分，事實上，這名少年不但不配合警方動作，還意圖襲警。但警方毆臉的部份讓泰倫認為這是不對的，密爾瓦基黑豹黨（The Original Black Panthers of Milwaukee）則認為當天執法的警察應該要辭職以示責任。

沃瓦托薩警察隊長布萊恩（Brian Weber）之後發表一篇聲明表示，警員在執法過程中使用武力的話，都會正視所有情況，不隨便濫用。他並承諾會徹查此事。