哈利婚禮留空位憶黛妃感動網友 外媒揭真相竟是...

哈利王子世紀婚禮全程保留一空位，外界曾推測是留給已故黛安娜王妃。（路透社）

2018-05-20 14:24

〔即時新聞／綜合報導〕英國哈利王子和女星梅根馬克爾（Meghan Markle）的世紀王室婚禮引發全球關注，但有眼尖網友發現，威廉王子身旁全程刻意保留1個空位，外傳是留給哈利已故母親黛安娜王妃的座位，感動多數網友，但現在卻有外媒駁斥此說法。

綜合外媒報導，哈利王子和梅根的世紀婚禮於19日完美落幕，英國皇室透過全程直播讓民眾一同參與，然而卻有網友發現婚禮的前排座位中，威廉王子身旁竟全程空著1個座位，外界便推測是保留給黛安娜王妃的座位，顯示黛安娜的重要地位。此外，也有人發現2011年威廉王子的婚禮也同樣有這個空座位，讓網友直呼「暖心」。

但隨後便有媒體出面透露，這個空座位其實不是留給黛安娜王妃，而是為了遵守王室習俗「沒有人可以坐在英國女王的前面」，所以英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）前的座位必須空著。

儘管如此，哈利王子的世紀婚禮仍有很多細節顯現出對已故黛妃的思念，舉凡梅根曾佩戴過的訂婚戒指，就是哈利從黛妃遺物中，選出2顆鑽石訂製而成；梅根晚宴時間秀出的海藍色寶石戒指，也是黛妃的遺物。此外，梅根婚禮中拿的捧花也有少數花朵是婚禮前一天，哈利親手在肯辛頓宮的私人花園裡親手摘下。