信用卡資訊遭盜頻傳 美大學生發明檢測裝置

犯罪者在提款機上安裝額外的讀卡機，便可盜取信用卡訊息。為防止此犯罪，美國佛羅里達大學研發團隊發明一款檢測裝置，可以辨別出額外的讀卡機。（美聯社）

2018-05-18 20:52

〔即時新聞／綜合報導〕信用卡資料可能在網路上被盜取，但有些犯罪者直接在銀行提款機或其他讀卡機上動手腳，竊取民眾的信用卡資料，再另做新卡盜刷。美國聯邦特勤局（USSS）指出，這種手法每年可以盜取10幾億美元。為了解決此犯罪問題，美國佛羅里達大學學生發明一款檢測設備，可以識別出裝在讀卡機上竊取資料的額外裝置。

為了提升持卡人的資料安全，信用卡公司近年發行較不易破解的晶片信用卡，但很多晶片信用卡仍帶有磁條，適用於舊式讀卡機。許多小商店和加油站使用這類讀卡機，因此消費者的信用卡訊息經常於這些地點被盜取。

據《美國之音》報導，佛羅里達大學教授特雷諾爾（Patrick Traynor）指出，「讀卡機的卡槽內應該只有一個磁頭」，但詐騙者將額外的讀卡機附加到原有的讀卡機上，當消費者的信用卡插入卡槽時，額外的讀卡機就能盜取卡片訊息。

這類犯罪在紐約這樣的大城市裡尤其猖獗，為了解決此問題，佛羅里達大學一群學生在教授特雷諾爾的帶領下，研發出一款讀卡機檢測設備。此裝置是一張大約普通信用卡兩倍大的電子卡，先把這張電子卡連接到一個具有數位顯示螢幕的機器，再把卡片插入提款機插槽，顯示螢幕上就能辨別出額外的讀卡機。

參與研發的學生斯凱夫（Nolan Scaife）說，「我們很高興能夠生產出防止這類犯罪活動的裝置」。紐約警察局金融犯罪偵探詹姆士里拉（James Lilla）則表示，這款新研發的偵察設備帶給他深刻的印象。

目前此檢測裝置價格大約50美元（約1500新台幣），發明者說他們正在努力把裝置變得更小、更便宜，讓偵察人員每天都可以使用。