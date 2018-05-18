為研究川普 北韓官員猛Ｋ爆料書「烈焰與怒火」

2018-05-18 10:06

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普預計6月12日和北韓領導金正恩舉行「川金會」，有消息指出，北韓高層曾為了瞭解川普，把川普爆料書《烈焰與怒火：川普白宮內幕》（Fire and Fury: Inside the Trump White House）和川普傳記《交易的藝術》（The Art of the Deal）當作閱讀資料。

《CNN》國際女記者艾曼普（Christiane Amanpour）17日在推特上說，在去年至今年初於北韓旅行的英國前首相參謀長鮑威爾（Jonathan Powell）向她透露，「北韓官員們為了瞭解美國總統川普，正在讀《烈焰與怒火：川普白宮內幕》和《交易的藝術》」、「北韓官員很積極在研究川普這個人」。

《烈焰與怒火：川普白宮內幕》在今年初出版，甫上市即熱銷，且預計將拍成影集，其爆料內容包括「川普愛吃麥當勞，因為麥當勞的食物都是預先做好，也無法預測川普何時光顧，不用怕被下毒」、「川普和第1夫人梅蘭妮亞，及女兒伊凡卡感情疏離」、「川普看幕僚不順眼」等；《交易的藝術》則是川普出版的第1本書，也是川普出過的書中最暢銷的1本。

北韓日前則因不滿南韓、美國的聯合「超雷軍演」，考慮取消預計在6月12日於新加坡舉行的「川金會」。

  • 《CNN》國際女記者艾曼普（Christiane Amanpour）透露，北韓高層為了瞭解川普，把川普爆料書《烈焰與怒火：川普白宮內幕》（Fire and Fury: Inside the Trump White House）和川普傳記《交易的藝術》（The Art of the Deal）當作閱讀資料。（法新社）

    《CNN》國際女記者艾曼普（Christiane Amanpour）透露，北韓高層為了瞭解川普，把川普爆料書《烈焰與怒火：川普白宮內幕》（Fire and Fury: Inside the Trump White House）和川普傳記《交易的藝術》（The Art of the Deal）當作閱讀資料。（法新社）

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