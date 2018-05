為研究川普 北韓官員猛Ｋ爆料書「烈焰與怒火」

2018-05-18 10:06

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普預計6月12日和北韓領導金正恩舉行「川金會」,有消息指出,北韓高層曾為了瞭解川普,把川普爆料書《烈焰與怒火:川普白宮內幕》(Fire and Fury: Inside the Trump White House)和川普傳記《交易的藝術》(The Art of the Deal)當作閱讀資料。

《CNN》國際女記者艾曼普(Christiane Amanpour)17日在推特上說,在去年至今年初於北韓旅行的英國前首相參謀長鮑威爾(Jonathan Powell)向她透露,「北韓官員們為了瞭解美國總統川普,正在讀《烈焰與怒火:川普白宮內幕》和《交易的藝術》」、「北韓官員很積極在研究川普這個人」。

《烈焰與怒火:川普白宮內幕》在今年初出版,甫上市即熱銷,且預計將拍成影集,其爆料內容包括「川普愛吃麥當勞,因為麥當勞的食物都是預先做好,也無法預測川普何時光顧,不用怕被下毒」、「川普和第1夫人梅蘭妮亞,及女兒伊凡卡感情疏離」、「川普看幕僚不順眼」等;《交易的藝術》則是川普出版的第1本書,也是川普出過的書中最暢銷的1本。

北韓日前則因不滿南韓、美國的聯合「超雷軍演」,考慮取消預計在6月12日於新加坡舉行的「川金會」。

Interesting: North Korea officials are reading 'Fire and Fury' and 'The Art of the Deal' to understand President Trump, says Jonathan Powell, who traveled there recently. "They were very keen to study Donald Trump when I was there in December [and the beginning of this year]."