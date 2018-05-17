熱心男子拾獲小狗送警局 警員一抱發現牠是狼...

美國一名熱心男子在路邊拾獲一隻「流浪狗」後送往警察局，沒想到這是隻和母狼走散的郊狼寶寶。（圖翻攝自巴勒特警局推特）

2018-05-17 22:10

〔即時新聞／綜合報導〕美國伊利諾州巴勒特警局（Bartlett Police Department）日前收到民眾在路上撿到的一隻小狗，牠被裝在紙箱裡帶到警局，男子希望警方能協助將小狗送到動物收容所。警察將小狗抱起來後總覺得不對勁，上網一查，驚覺剛剛抱在懷裡的根本不是小狗，而是一隻郊狼（coyote）。

巴勒特警局日前在推特上發布一張警員握著「小狗」的照片，一旁的文字卻說明這隻看起來呆萌無害的「小狗」其實是隻郊狼！牠是由一位男子在車水馬龍的道路上撿到的，因為看起來才剛出生不久，男子好心的將牠裝在紙箱裡送到警局，希望警察幫忙轉交給動物收容所。

警員凱爾 （Kyle Rybaski） 將「小狗」抱起來後卻覺得怪怪的，因為牠的毛很硬，爪子也比一般的小狗還要大而銳利。凱爾上網一查，驚訝的發現原來這隻小動物根本不是狗，而是野狼的近親「郊狼」。這讓其他的警員都感到相當驚奇並前來圍觀，這隻剛出生的郊狼寶寶在警局裡大受歡迎。

專業人士指出，這隻小郊狼應該是和母親走散才獨自待在路邊。由於牠現在過於年幼，不適合野放，因此警方將其送往當地的野生動物中心，和其他的狼待在一起，並接受專業人員的照顧。若運氣好，這隻小狼以後還有機會回歸野外。