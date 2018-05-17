卵巢瘤開刀竟割掉腰子！ 南韓醫院：一顆腎也能活很好

2018-05-17 21:39

〔即時新聞／綜合報導〕院婦產科進行割除卵巢瘤的手術，但執刀醫師竟錯把女子的腎臟給割下來。家屬向院方抗議，竟然得到院方「很多人腎臟都只有一顆」這樣不負責任的回應。

根據《韓國日報》報導，一名50歲婦人今年3月初因身體不適到一家私人診所就診，診斷出自己卵巢長了腫瘤，當時醫生叫她再到大醫院確認。之後婦人到仁川加川醫科大學醫院進行超音波檢查，確認她的左卵巢長了一顆9公分大的良性腫瘤，並決定要用腹腔鏡手術來將腫瘤切除。

沒想到醫生在準備開始腹腔鏡手術時，才發現腫瘤不在左卵巢，而是靠近大腸的地方，更糟的是，腫瘤也不是之前診斷的那樣屬良性，而是可能會危及生命的惡性腫瘤。之後醫生團隊步出手術室向婦人家屬說明情況並取得同意，進行手術。手術完成以後，執刀醫生驚覺自己切掉的不是惡性腫瘤，而是婦人的腎臟。

這樣誇張的醫療疏失，讓家屬十分氣憤，且檢查結果顯示，被誤割的腎臟功能正常，與常人無異。更扯的是，家屬向院方抗議，竟得到「很多人只有一顆腎臟也活得很好」的回應。

婦人家屬憤而在青瓦台請願網站上留言，表示希望政府提高醫療疏失的賠償標準。事情爆發以後，加川大學醫院也出面坦言，承認醫療團隊在手術程序上出現失誤，但也指出這名婦人本身就有「異位腎」的狀況，腎臟位置與一般人不同，若是醫師能夠及早發現，也不會有這樣的疏忽。目前院方宣稱已經向該名婦人及家屬誠摯道歉，並支付賠償金。