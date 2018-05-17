電子菸竟爆炸！ 頭骨遭刺穿 美男子全身燒傷慘死

2018-05-17 20:08

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州（Florida）一名男子在本月初使用電子菸時竟意外爆炸，最後不幸喪命，是美國有史以來第一起電子菸爆炸至死的意外，檢警近日公布驗屍報告，爆炸發生時，電子菸碎片直接插進死者頭骨，可見衝擊力道驚人。

根據外媒報導，38歲男子Tallmadge D’Eliay本月5日在家中全身燒傷，當他在自家住處2樓被佛州聖彼得堡市消防隊員找到時，已無生命跡象。

根據本周釋出的驗屍報告顯示，Tallmadge D’Elia全身有近80%燒傷，頭部則有兩塊電子菸的碎片，研判是因為電子菸爆炸碎裂後，衝擊力導致碎片直接插進死者頭骨，死狀悽慘。至於電子菸的爆炸原因無從確認，驗屍報告中也沒有詳述。

而Tallmadge D’Elia在死前使用的這支電子菸是菲律賓品牌「Smok-E Mountain」，該公司澄清，他們生產的電子菸絕對沒問題，推測可能是死者使用的是經由不肖商人仿製的劣質電池，因電池引起爆炸。主管單位美國食品藥物管理局（U.S. Food and Drug Administration）也表示，目前仍不清楚電子菸爆炸的真正原因。

電子菸爆炸意外時有所聞，不少人也開始疑慮電子菸的安全性。據美國當局統計，自2009至2016年，就發生至少195件電子菸意外，造成133人因此受傷，但這次事件是美國國內首次有人因而死亡。

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