馬航MH370新發現？專家推測：機長蓄意「讓班機消失」

馬航MH370失蹤後，多達25個國家進行搜索。（法新社）

2018-05-15 12:35

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞航空MH370客機2014年在印度洋上空失聯，搜救隊至今仍無進展。近日澳洲節目「60 Minutes Australia」邀請專業機師、飛安專家，再度分析馬航MH370失事原因，他們認為，機師札哈里（Zaharie Ahmed Shah）有可能在事發當時，下定決心要讓整架飛機「完整下沉」，避免飛機解體。

綜合外媒報導，墜機調查專家范思（Larry Vance）在節目上推測，馬航MH370失事原因恐怕是札哈里蓄意造成，「機長盡可能把這架飛機帶到很遠的地方，讓整架班機消失，不想再被找到。」

資深波音777機師哈迪（Simon Hardy）則指出，事發當時，札哈里不斷在馬來西亞和泰國邊界飛行，來回跨越兩國領空的同時，也比較不會被兩國的控制台發現行蹤，「飛機飛向了泰國和馬來西亞的邊界，在邊界不斷移動」，「這有可能是機長在跟家鄉檳城道別的行動」

這架由吉隆坡飛往北京的馬航MH370班機，在2014年3月，起飛後不到1個小時，就在馬來西亞與越南海域交界處失去聯絡，事後多達25個國家參與搜救，但始終沒有找到生還人員及飛機殘骸。