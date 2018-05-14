全球首例！紐西蘭總理請6周產假 副總理暫代

紐西蘭總理阿爾登（左）將在產後請6周產假，成為全球首位請產假的民選領袖。（法新社）

2018-05-14 21:41

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭總理賈欣達．阿爾登（Jacinda Ardern）今天透露了她生產後以及請六周產假期間的治國計畫。37歲的阿爾登表示，她將盡可能工作到預產期6月17日，然後將大權暫時移交給副總理皮特斯（Winston Peters）。

據《法新社》報導，阿爾登受訪表示，代理總理皮特斯將照顧政府的日常運作，但重大議題上仍會徵詢她的意見。「我仍會收到內閣文件，所以我想這將是一種雙向對話。我可能有時致電代理總理，而他也可能會打給我」。

阿爾登認為，和皮特斯的權力分享，就如同她在因公出國期間的安排一樣，只是時間略長一點。

阿爾登1月時公布自己有孕在身的好消息，成為紐西蘭首位任內懷孕的總理，也是繼巴基斯坦前總理布托（Benazir Bhutto）之後，全球第二任在執政期間內生產的民選領袖。不過，相較於布托產後幾乎立即復工，阿爾登選擇請了6周產假。被問到成為全球首位請產假的民選領袖有何感想時，她表示「等我生完孩子後再問我」。

在競選期間，阿爾登就駁斥了針對她是否打算建立家庭的問題，她表示懷孕不應該影響一個女性的職業機會。在她公布自己懷上孩子的消息之後，她告訴記者，「我懷孕了，但不代表我喪失能力」。