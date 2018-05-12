司機姦殺空姐後 滴滴關閉「順風車」服務一週

「滴滴出行」27歲司機劉振華，載送21歲的李姓空姐時涉嫌將其姦殺棄屍，滴滴宣布將「順風車」服務關閉一週。（路透）

2018-05-12 15:06

〔即時新聞／綜合報導〕在中國「滴滴出行」登記的27歲司機劉振華，以「順風車」服務載送21歲貌美李姓空姐時，涉嫌將其姦殺棄屍，當局追緝後發現劉嫌墜河溺斃，而滴滴則宣布將「順風車」服務關閉一週。

據《CNN》報導，順風車專門為民眾媒合可以共乘的司機，滴滴在聲明中指出，從今天（12日）開始將在中國境內停止該服務一個星期，重新審查服務規範。順風車是滴滴在中國提供的13種搭車模式之一，其他服務將繼續運作不受影響。

滴滴發言人表示，順風車佔了滴滴業務的一小部分，嫌犯劉振華使用了他父親的順風車帳號，明顯違反了服務規則。滴滴坦承在業務上的安全流程有所疏失，公司無法對此案推卸責任。

滴滴於聲明中透露，「我們原有的夜間安全機制存在缺陷，因為司機在接受訂單之前並未觸發夜間模式臉部識別機制。」

滴滴於去年12月的最新一輪融資，讓公司市值達到560億美元（約新台幣1.66兆元），並持續進行國際擴張，今年1月在巴西買下Uber的競爭公司，並在4月進軍墨西哥，滴滴目前正在考慮於今年年底首次公開募股。