垃圾破壞環境 威尼斯全面禁止外帶食物

威尼斯當局預計未來三年內禁止開設新的外賣食品店，全面取締外帶食物，並禁止遊客在街上用餐，盼能改善城市環境。（法新社）

2018-05-11 23:28

〔即時新聞／綜合報導〕著名觀光勝地義大利威尼斯每年有將近3000千多萬名遊客到訪，僅管為威尼斯帶來大筆觀光財，不過仍為當地製造許多環境汙染、城市衛生等問題。威尼斯當局預計未來三年內禁止開設新的外賣食品店，全面取締外帶食物，並禁止遊客在街上用餐，盼能改善城市環境。

綜合媒體報導，到訪威尼斯當地的遊客，常常散佈在教堂臺階或者在歷史悠久的橋樑及運河吃起零食，製造大量垃圾，破壞了全世界最浪漫、精緻的城市美學。此外，這些垃圾也引來海鷗從空中俯衝而下，並從毫無戒心的遊客手中搶奪食物。

這項規定今日由威尼斯市長布魯那羅（Luigi Brugnaro）批准，被外界視為是都市禮儀的驅動器，盼能停止亂丟垃圾之亂象。未來禁止開設的外賣食品店包括披薩和烤肉外賣店，且新規也將強制現有外賣食品店需有廁所設施，並需符合最低高度限制及占地面積規定。

威尼斯政府也期待這項新規定能夠引來義大利其他城市效仿，以保護境內所擁有的聯合國教科文組織世界遺產。不過，威尼斯並不是保護世界遺產的先行者，佛羅倫斯早已規定，禁止在聯合國教科文組織舊城區40公尺範圍內開設新店面。

因著這些環境亂象的出現，當地也自主發起了名為「#EnjoyRespectVenezia」的公共宣傳活動，鼓勵遊客與當地居民一起尊重環境、為環境負責。不過，手持自拍棒的遊客數量每天仍以6萬人次的數量持續增長，似乎沒有減少的跡象。「全球景點」旅遊負責人去年在接受英國《獨立報》專訪時表示，此驚人的遊客增長數量，如同陷入戰爭狀態的威尼斯。