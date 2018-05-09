喜極而泣！美軍人趕不回家 機場視訊老婆生產激動落淚

布魯克斯在機場與妻子視訊，見證女兒出生後感動落下男兒淚。（圖擷自「Tracy Dover」臉書）

2018-05-09 12:46

〔即時新聞／綜合報導〕一名放假的美國軍人布魯克斯（Brooks Lindsey）特地搭飛機趕回家，準備迎接即將出生的愛女，不料轉機時班機延誤，只能透過手機視訊，同步參與女兒出生的過程，布魯克斯目睹女兒出生後，更感動流下男兒淚。

綜合外媒報導，布魯克斯4日原定搭乘班機飛回密西西比州，準備迎接即將出生的女兒，不過因班機延誤，穿著軍服的布魯克斯只好蹲坐在機場地上，與老婆「FaceTime」視訊看著女兒出生，這一幕被在場的旅客多芙（Tracy Dover）記錄下來，引發網友熱烈迴響。

多芙拍下布魯克斯焦慮、緊張、喜極而泣的神情，並在臉書po文寫道「想與大家分享這件事！每天為我們服務的士兵，他們也做出了很大的犧牲」，多芙表示，女嬰呱呱墜地後，哭聲從布魯克斯手機傳出，在場其他旅客也紛鼓掌恭喜。

事件曝光後引發網友熱議，布魯克斯的妻子也在受訪時表示，知道女兒即將誕生後「我馬上打給布魯克斯報喜，他也非常激動」，隨後在紅十字會的協助下，按照軍事流程，與老公透過視訊，迎接寶寶出生的感動時刻。

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