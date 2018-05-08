半夜睡不著？ 川普深夜預告與「朋友」習近平熱線

北韓領導人今（8）日秘密與中國首領習近平見面，美國總統川普於美國時間凌晨4點22分發布推文表示，今日早上8點半將與「朋友」習近平通電話。（美聯社）

2018-05-08 20:25

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人今（8）日秘密與中國首領習近平見面，美國總統川普於美國時間凌晨4點22分（台灣時間晚間7點22分）發布推文表示，今日早上8點半（台灣時間晚間8點半）將與「朋友（friend）」習近平通電話。

川普在推文中寫道，此次與習近平的通話中，首要提及的事情就是貿易，這塊議題將有「好事」（good things）會發生，另外會談到與北韓有關的話題，以應對與北韓逐漸建立的外交關係與信任感，川普則為確切提及更為詳細的談話內容。

北韓傳出有政府高層7日訪問中國大連，稍早中國官媒《新華社》證實，北韓領導人金正恩與中國國家主席習近平在大連舉行會晤。距離習金兩人上次的見面，相隔僅40多天，但金搭乘的客機，已經在台灣時間今日下午3點20分（日本時間8日下午4時20分）起飛離開大連機場。

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