半夜睡不著？ 川普深夜預告與「朋友」習近平熱線

2018-05-08 20:25

〔即時新聞/綜合報導〕北韓領導人今(8)日秘密與中國首領習近平見面,美國總統川普於美國時間凌晨4點22分(台灣時間晚間7點22分)發布推文表示,今日早上8點半(台灣時間晚間8點半)將與「朋友(friend)」習近平通電話。

川普在推文中寫道,此次與習近平的通話中,首要提及的事情就是貿易,這塊議題將有「好事」(good things)會發生,另外會談到與北韓有關的話題,以應對與北韓逐漸建立的外交關係與信任感,川普則為確切提及更為詳細的談話內容。

北韓傳出有政府高層7日訪問中國大連,稍早中國官媒《新華社》證實,北韓領導人金正恩與中國國家主席習近平在大連舉行會晤。距離習金兩人上次的見面,相隔僅40多天,但金搭乘的客機,已經在台灣時間今日下午3點20分(日本時間8日下午4時20分)起飛離開大連機場。

川普推特全文

I will be speaking to my friend, President Xi of China, this morning at 8:30. The primary topics will be Trade, where good things will happen, and North Korea, where relationships and trust are building.