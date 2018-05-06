懸案近半世紀！專家：黃道十二宮殺手有機會破案了

美國黃道十二宮殺手於1968至1969年間，至少在加州犯下5起殺人案，40多年來都無法破案，但美國專家透露藉由DNA比對，有機會可以找到兇手。（美聯社）

2018-05-06 16:26

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州「黃道十二宮殺手」於1968至1969年間至少犯下5起殺人案，嫌犯還寄出兩封嘲諷信和密碼信給舊金山報社，但將近50年來都無法破解成為懸案，如今似乎迎來破案曙光，美國專家透露藉由DNA比對，有機會可以找到兇手。

據《NBC》報導，加州另一起40年懸案「金州殺手」，日前藉由族譜式DNA網站，終於逮捕涉嫌性侵50人、殺害12人的兇嫌迪安吉羅（Joseph James DeAngelo）。借鏡上述破案模式，加州警方已將「黃道十二宮殺手」的兩封信交給私人實驗室鑑識，希望能從信封郵票的背面採集兇手唾液中的DNA。

加州州立大學薩克拉門托分校法醫學家巴拉德（Ruth E. Ballard）分析，如果過去沒有用熱蒸氣把郵票拿下，並將信封存放在陰涼乾燥的地方，也許會剩下足夠的DNA，絕對有可能因此破案。巴拉德說，從日常物品中提取DNA的科學技術不斷發展，目前已達到了巔峰。

不過，加州Serological Research Institute私人實驗室的主任哈莫爾（Gary Harmor）表示，他很擔心這些DNA太老舊而無法辨別。哈莫爾指出，他曾檢驗過1960年代和1970年代的DNA，很難得到沒有衰退、且足夠的數量。

於是最重要的問題是，黃道十二宮殺手的信件是否儲存在陰涼乾燥的地方或冷藏室。由於DNA技術直到1980年代才有所突破，因此這些證據有可能變質並被細菌汙染。加州聖塔安娜DNA測試實驗室LB Genetics主任塔迪（John Taddie）強調，細菌喜歡濕潤的東西，有可能損害證據樣品。

哈莫爾對此坦言，要揪出黃道十二宮殺手仍然需要運氣，首先DNA必須足夠完整才能使用，而調查人員必須使用各種家族DNA數據庫，所以可能需要大量的比對工作，還需要有嫌疑人親屬曾經把DNA上傳到這些族譜DNA網站才能進行匹配，不過，他認為這仍然值得一試。