英國媽媽罹病後躲兒女 原因曝光讓網友爆哭

2018-05-04 23:53

〔即時新聞／綜合報導〕每個人都必須面對生老病死，如果得知自己不久將不在人世，許多人會選擇把握當下、完成未做的事情，或與親朋好友把握時間相處，但在英國一名育有2子的抗癌媽媽，選擇不與兒女時常相處。因為病魔纏身讓她變成「怪物」模樣，她認為若離世的話，兒女將不會記得她的模樣而難過，原因曝光後讓許多網友爆哭。

綜合外媒報導，34歲英國媽媽德布琳（Kim Debling）罹患第二胎時，原本治好的癌症，再度復發，經檢查發現癌細胞已經擴散全身，而她罹患第四階段皮膚T細胞淋巴瘤（four Cutaneous T-Cell Lymphoma，簡稱：CTCL），醫生告知她只剩4個月的生命。

得病後的德布琳全身長著大小不一的紅腫，讓她覺得自己像個怪物，但她仍樂觀抗癌，並在網路上記錄抗癌經過。她認為，「如果不是因為罹患癌症，她的一生也不會那麼積極、快樂」；她也開心的承認，兒女還小不會記得她「怪物」的模樣，也希望藉由減少與孩子相處，讓他們不會為她的離世感到難過。而德布琳目前仍積極抗癌，下週將開始進行化療。

德布琳的抗癌故事PO上網後，引起許多網友共鳴，紛紛表示「雖然這是個悲傷故事，但祝妳手術順利」、「妳真的是我見過最堅強、勇敢又美麗的女人」、「妳一定可以戰勝病魔的」。