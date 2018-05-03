敏感時刻中國官媒造反？ 64前夕竟PO蔡康永「推牆詩」

中國媒體《揚州晚報》週一晚間在官方微博PO出「推牆詩」，引發輿論譁然。（圖擷取自微博）

2018-05-03 13:59

〔即時新聞／綜合報導〕「六四事件」週年即將到來，中國當局對各界敏感言論如臨大敵，然而，中國媒體《揚州晚報》日前竟透過官方微博刊出一首「推牆詩」，對比中國局勢顯得格外諷刺，文章隨後立即遭到刪除，刊文的小編也被停職待懲。

中國媒體《揚州晚報》週一（4月30日）晚間11時許，在官方微博發表一首新詩：「我們會遇見各種牆，我們推牆十下，牆不會倒；我們推牆百下，牆也不會倒；我們推牆千下萬下，牆還是不會倒。牆就是不倒，但我們會因為用力推牆而肌肉強健、變成有力量的人。牆不會倒，不該成為我們自願當弱者的藉口」，這首新詩隨後被發現出自台灣知名節目主持人、作家蔡康永之手。

文章發出不到半小時已湧入眾多網友按讚，有人表態支持「有種，你要是不刪文，我明年訂一年」、「反詩一首，解氣！！」、「厲害了，我的揚州人晚報」，不過也有人擔心小編安危，留言說「趕緊刪了吧，智者搭橋，愚者建牆」。

消息傳出後，該篇文章立即遭到刪除，小編也被停職待懲，一名律師隨後在網路上披露當事人的最新消息，「經過初步調查，小編是個93年的女孩（25歲），以為那段話是勵志類的言論」，「相關部門已檢查過她過去的上網紀錄，並無異常情況，目前已停職並等待後續處理」。

《大紀元》引述曾在《揚州晚報》工作過的中國資深媒體人黃金秋說法指出，這條文章的確屬於勵志性質，推牆的意義非常廣泛，可被視為生活中遇到的各類困難與磨難，在台灣這個自由開放的社會，發表這種內容的文章十分正常。

黃金秋進一步分析指出，從各種角度來看，這段話毫無問題，小編不應面臨停職或開除等處分，強調「中共作為執政黨相當心虛，它知道自己就是建牆者，一方面維護自己的特權利益，另一方面則希望牆內的人民像豬一般活著，不希望他們知道牆外世界，怕他們覺醒」。