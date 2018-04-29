把小雞養大再親手做成食物吃掉 日本高中生命教育

2018-04-29 23:16

〔即時新聞／綜合報導〕日本一所高中為了讓學生體會生命的可貴，開設了一門課程，內容是「自己養小雞，再親手做成食物吃掉」。許多學生對於吃掉自己親手養大的動物感到不捨，這樣的課程內容也引發許網友討論。

《梨視頻》的影片畫面中可見，課程一開始，學生先將雞蛋寫上名字，並把雞蛋放進孵化器中。等待小雞孵化之後，學生開始正式養育牠們，進行確認培育箱溫度和濕度、更換飲用水、紀錄雞隻成長等工作，在過程中也培養出和小雞的感情。

為期半年的課程很快進入尾聲，最後的階段是要將小雞做成食物並吃下肚。學生們學習如何窄殺雞隻，教師高橋知廣說「最重要的是讓牠們盡早結束痛苦」。許多學生在觀看示範過程時就已頻頻留下淚水，不捨的心情全部寫在臉上。

接下來學生親手處理、烹調雞肉。當所有學生坐在教室裡，心懷感謝的吃掉桌上擺放著的一盤雞肉之後，這門課程也正式結束。教師高橋知廣認為，「在養育生命到最後把牠們吃掉的這個過程中，讓學生們學到生命的重要」。

對於這樣的課程內容許多網友持不同看法，有人認為「以進食為目的的養殖和以愛為目的的養育是不一樣的」，也有人支持「至少他們知道了生命的可貴，以後會更愛惜動物吧」。

其實類似的生命教育在日本已有前例，1990年大阪一間小學老師帶領32名小學生進行一場為期900天的生命授課。他讓班上學生一起養了兩頭豬，將豬養大後送去宰殺，最後由學生吃下。透過吃掉自己所養的寵物，思考生命以及人與動物之間的關係。這段真人真事後來也被改編成日本電影《和豬豬一起上課的日子》，由男星妻夫木聰飾演帶領孩子思考生命議題的老師。