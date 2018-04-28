輪暴案輕判！西班牙人暴怒 上街抗議恐龍法官

抗議民眾高舉「Yo Te Creo」（我相信妳）布條，聲援受害女子。（路透）

2018-04-28 00:10

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙一場輪姦案判決引起全國不滿，各地爆發抗議。事件起於2016年奔牛節期間，有5人強暴1名女子，檢察官求處每人25年刑期，法官昨（26）日卻以性侵罪名輕判9年，引起怒火。

綜合媒體報導，2016年7月，西班牙東北大城潘普洛納的奔牛節期間，1名18歲女子與朋友走散後，於凌晨2點50分左右，遇到男子安赫爾．波薩（Ángel Boza）及其他4名犯案者搭訕，假藉「護送」名義陪伴受害者，卻突然強吻，還將她拖進大樓裡輪暴得逞。5人離開時，還奪走被害女子的手機，甚至打算繼續「奔牛行程」，最後在潘普洛納鬥牛場門口，遭到警方逮捕。

檢方搜查5人手機，發現他們共有一個「狼群」（La Manada）群組，安赫爾就是「狼群首領」，裡頭有互相討論強暴的紀錄，甚至分享各種「作案照片」與「預謀計畫」，檢警高度懷疑，狼群群組根本是集體性侵的慣犯，要求以加重強制性交罪，對5人各求處25年有期徒刑。

不過，昨天在納瓦拉自治區法院的判決卻說，狼群5人並無使用「致傷性的暴力」，也沒有以人身安全威脅被害女子，因此，全案不符合刑法妨礙性自主罪中對「強暴」（violación）的定義，只能以非合意的性侵害罪（abuso sexual），判處5人有期徒刑9年。就連群組內的對話記錄，都被法院認為「無法證明與受害者的直接關係」，而從證據清單中除去。

這項判決引燃社會的憤怒，不只潘普洛納市中心，上千萬人甚至走上街頭，包括馬德里、巴塞隆納、塞維亞（Sevilla）、畢爾包（Bilbao）、瓦倫西亞（Valencia）和薩拉戈沙（Zaragoza）等西班牙多友大城市，高喊「司法之恥」、「受夠父權司法體系」等口號抗議恐龍法官。網路上「#YoSiTeCreo」（#我相信妳，對受害者的聲援支持）、「#NoEsNO」（#不就是不）、「#JusticiaPatriarcal」（#父權正義）等也成為熱門標籤。

納瓦拉檢方將繼續以「強暴罪」上訴最高法院，本案也將成為西班牙性別平等運動中的重要時刻之一。