德國反猶太思潮復活？ 外媒：難民群體移入帶動

德國柏林反猶暴力事件發生後，各地發起配戴猶太小帽行動，聲援猶太民眾。（歐新社）

2018-04-26 12:13

〔即時新聞／綜合報導〕德國柏林日前發生以色列人頭戴猶太小帽遭人當街拿皮帶抽打事件，引發輿論譁然，外媒指出，二戰後德國國內被視為禁忌的反猶思潮，隨著難民群體移入有明顯增長，已對德國國內猶太族群的人身安全造成威脅。

根據《德國之聲》報導，此一針對猶太人的暴力事件發生後，德國國內抗議聲浪大起，許多猶太社群及關心族群權益的團體紛紛發起抗議活動，計畫在週三（25日）晚間舉行頭戴猶太小帽聲援行動，發生毆打事件的柏林及科隆、波茨坦、馬德堡與艾爾福特等城市的民眾紛紛響應了這次行動。

發起行動的柏林猶太社群團體向全體公民廣發邀請，呼籲民眾挺身而出，戴上猶太小帽出席示威活動，值得一提的是，按猶太傳統，這種小帽僅限男子配戴，但本次行動發起組織表示，會向願意參加的女性民眾發放小帽。發起方解釋，本次活動的重點並不在嚴格的宗教傳統規範，而是要傳遞團結的訊息。

對此，德國猶太人中央委員會主席舒斯特（Josef Schuster）公開發言，擔憂國內猶太裔民眾的人身安全，舒斯特認為，猶太民眾此時雖應堅持立場，繼續配戴傳統小圓帽，但他也建議民眾盡量不要在獨自一人的情況下公開配戴猶太小帽。

舒斯特進一步指出，隨著難民族群移入，國內反猶思潮有復甦的態勢，而目前社會上部分民眾已意識到這點，「我們已走到了某個轉折點上，若不能抵制公開的反猶勢力，最終將構成對民主的威脅」。他說，這不僅涉及反猶，還象徵種族主義、排外主義勢力的抬頭，若不在此堅決抵制，恐導致分裂與仇恨日益增加。