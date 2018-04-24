法定成年、女性結婚年紀 日本擬修改為18歲

2018-04-24 17:02

〔即時新聞／綜合報導〕日本國會今（24）日開始進行明治天皇上位以來，首次針對法定成年與女性合法結婚年紀的審議修改，將兩者均改至18歲，日本政府希望能將新法趕在2022年4月1日起上路，但賭博、飲酒、吸菸年齡不在此限。

根據《共同社》報導，日本眾議院表示，為因應時下社會變遷，欲賦予年滿18歲公民投票權，並支持青年朋友獨立自強，因此將《民法》中的法定成年年紀從20歲下修到18歲，另針對女性合法結婚年齡限制予以改變，舊法原訂為女性年滿16歲者可結婚。

眾議院認為，當前社會中，16歲或17歲就結婚的女性數量甚少，且並無適當理由讓男、女性擁有不同的合法結婚年紀限制，故女性可結婚年齡將上修至18歲，且原法定未成年人欲與他人共結連理，須有法定監護人同意之《民法》條文亦將廢除。

眾議院提到，以新法規定而言，未來日本公民在18歲成年即享有原須達20歲才可擁有的權利，如申辦10年效期的護照，但原有的法定限制亦同存在，如原滿20歲後擁有其他國籍者須於2年內擇1並捨棄其他國籍，這項規定將於新法上路後改為18歲起至20歲前，作出國籍選擇。

眾議院指出，為保護年輕族群身心健全發展，此次修訂《民法》將另下修吸菸、賭博、喝酒的法訂年齡限制，依舊訂為20歲才可合法從事相關行為或活動。

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