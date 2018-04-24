中興高姿態回擊 前中共高層：黨為其撐腰

鮑彤認為，中興通訊背後有中共領導下的龐大國家機器撐腰。（法新社）

2018-04-24 12:26

〔即時新聞／綜合報導〕因違反禁運認罪協議，美國對中國第二大電信設備廠中興通訊祭出嚴厲制裁，7年不得向美企採購關鍵零部件，對此，前中共總書記趙紫陽秘書鮑彤近日投書外媒指出，中興對美態度近日突轉強硬，還獲得中國商務部、外交部聯手護航，其背後靠山就是當初授意中興違約的中國共產黨。

鮑彤投書美國《自由亞洲電台》指出，中興通訊過去違反美國限制向伊朗出售美國技術，遭美方調查，中興隨後2次致函美國當局坦承違約，但卻宣稱僅為部分員工的不當行為，相關人等已受公司嚴懲。美方隨後要求中興提供證明及進一步資訊，中興才坦承早前信中有關嚴懲員工的部分均非事實，導致美國做出制裁中興的決定。

鮑彤表示，此案近日發生驚人轉折，中興方面態度丕變，董事長殷一民再次進行「切割」，把招來美國制裁的假懲醜聞又推給「過去部分管理幹部」，他還宣稱該公司擁有13億人民支持，警告美國「不要自作聰明，以免自食其果」。同時，中國商務部與外交部也聯手護航，宣布「將隨時採取必要措施，維護中國企業的合法權益」。

鮑彤直言，中興通訊如此猖狂，背後靠的不是自我吹噓的「尖端技術」，而是當初指使中興「破壞禁運約定」及「造假懲處」的中國共產黨，他說，中興的種種劣行完全不是該企業「部分員工」力所能及的部分，而是在中國黨國政治下的「國家行為」。

此外，中興董事長「獲得全國13億人民支持」的發言在網路發酵，引發眾多中國網友反彈，不少人認為自己「被代表」了，紛紛留言痛批「13億不包括我」、「動不動就13億，光這點就該死」、「我支持不了」、「請不要代表我」。