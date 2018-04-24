告別結褵73年芭芭拉 老布希隔天緊急住院

芭芭拉‧布希的丈夫，美國前總統老布希（圖左），在女兒陪同之下，坐在輪椅上凝望靈柩足足有15分鐘之久，結縭已有73個年頭的愛侶如今天人永隔，畫面讓人不禁動容。（資料照，路透）

2018-04-24 08:03

〔即時新聞／綜合報導〕美國前第一夫人芭芭拉布希的葬禮上週六（21日）舉行，高齡93歲的美國前總統老布希（George H.W. Bush）依依不捨凝視靈柩15分鐘，夫妻情深令人動容，在盛大葬禮後，老布希週日因血液感染，緊急住進休斯頓衛理公會醫院（Houston Methodist Hospital）接受治療。

英國《每日電訊報》報導，據消息人士透露，老布希週日被送進醫院時因血液感染引發敗血症，血壓持續下降，情況一度危急，但在治療後病情已經穩定下來。消息人士指出，隨著老布希的年齡增加，健康狀況和這種感染情況，是非常嚴重的。

布希家族發言人表示，老布希治療後已逐漸恢復。

老布希總統過去5年一直靠輪椅行動，並受帕金森氏症所苦，去年耶誕節過後不久，因肺炎被送進醫院，因而無法參加總統川普就職典禮，這次入院是5年內第4度住院。