廣東醫師寫文質疑知名藥酒有毒 被抓到內蒙古關3個月

2018-04-21 22:49

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東一名叫譚秦東的醫師，在自己的部落格上發文，指出知名企業「鴻茅藥酒」廣告誇大不實，竟被企業主管帶著公安找上門，抓到2000多公里外的內蒙古關了3個多月，引起外媒關注，近日才獲得保釋出獄。

綜合媒體報導，「鴻茅藥酒」每年的廣告支出高達150億人民幣（約新台幣700億），2016年時高居全中國企業第一名。相關廣告經常在黃金時段洗腦播出，宣稱藥酒由67種材料調製，能治百病。

去年底，譚秦東在網路上寫了一篇文章，批評這款「中國神酒」其實是「來自天堂的毒藥」，不僅藥效可疑，也可能對高血壓、糖尿病患者造成危害，大約有2000多次點閱。

沒想到今年初，「鴻茅藥酒」的主管竟帶著3名公安找上門，以損害商譽為由將他刑事拘留，把他從廣東抓到內蒙古涼州的監獄裡，關了3個多月。

這起事件在中國社群媒體上引起軒然大波，外媒也相當關注。不少人質疑公安充當企業打手，中國醫師協會也發表聲明，強調「公權力機關應慎重對待不同學術觀點和言論，防止將民事糾紛刑事化」。

報導指出，「鴻茅藥酒」近10年在全中國被通報違法廣告2630次、暫停銷售10餘次，但背後龐大的利益鏈仍讓這家企業屹立不搖。

在各界壓力下，譚秦東在本月17日獲得保釋出獄，他接受媒體專訪時表示，自己作為醫生一定要說真話，「你如果不敢說真話，讓這些漫天飛舞的神藥廣告漫天飛會害更多人。」，但他也擔心，這些採訪內容會不會讓他又被抓去關，心中已留下陰影。