李明博涉收賄111億韓元 下月3日預審

南韓前總統李明博上月因涉嫌受賄達111億韓元（約3億新台幣）被捕，本案將在5月3日召開預審庭。（美聯社）

2018-04-19 22:15

〔即時新聞／綜合報導〕南韓前總統李明博因涉嫌受賄達111億韓元（約3億新台幣），在上月被捕，南韓法院今（19）日指出，本案將在5月3日召開預審庭。

《韓聯社》報導，首爾中央地方法院將在下月3日下午2點10分（台灣時間下午1點10分）對李明博涉賄案進行首場預審，這是正式審理前，檢方與辯護律師整理爭論焦點的程序性聽證，被告沒有出庭義務。

李明博上週一被檢方正式以16項罪名起訴，預計在預審庭中，李明博方面會對各種指控陳述自己的主張，並表態是否同意把檢方拿出的資料作為證據。

李明博涉嫌在2008年至2013年總統任內，通過幕僚收受情報機構以特別經費為名提供的7億韓元（約2000萬新台幣）賄賂、收受三星電子墊付在美訴訟費585萬美元（約1.7億新台幣）。

李明博另還涉嫌收受友利金融控股公司會長李八成22.5億韓元（約6000萬新台幣）和價值1230萬韓元（約34萬新台幣）的西裝，又收取大保集團、ABC商社、能仁禪寺等賄賂，總金額達111億韓元。

李明博還涉嫌在1991年至2007年期間借用胞兄的名義，掌控汽車零件製造商DAS，秘密籌資339億韓元（約9.3億新台幣）等，共貪污349億韓元（約9.6億新台幣）。