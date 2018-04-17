英、美聯合警告！ 俄國入侵全球百萬路由器發動網攻

美國和英國週一罕見發出聯合聲明，稱俄羅斯政府在背後支持的駭客，已在全球超過百萬個電腦路由器中植入惡意程式。（陸透）

2018-04-17 07:28

〔即時新聞／綜合報導〕美國和英國週一罕見發出聯合聲明，稱俄羅斯政府在背後支持的駭客，已在全球超過百萬個電腦路由器（Router）中植入惡意程式，必要時會向各國政府部門、商業機構，及重要基礎設施的營運機關發動網攻，美英兩國向盟國警告。

綜合外媒報導，白宮網路安全協調員喬伊斯（Rob Joyce）表示，與俄羅斯有關的駭客，攻擊行動已影響不少團體和組織的電腦系統，包括網路服務供應商、商界，及重要基礎設施的營運商，攻擊目標是作為網路基礎設施關鍵部分的路由器，未來俄國駭客可藉此發動進一步攻擊。

喬伊斯表示，「只要發現有網上惡意活動，無論是否由克里姆林宮或其他惡意國家當局發動，我們都會反擊。」美、英官員也警告，受到感染的路由器未來可被驅動以發起網上攻擊。

英國政府網路安全主管官員馬丁（Ciaran Martin）說，英國當局追蹤這個惡意活動已一年，至於追蹤這種攻擊戰術的時間更久。英國外相強生（Boris Johnson）過去就曾警告，俄羅斯可能向英國基礎建設、大眾服務等發動網路攻擊，政府要有所戒備。