川普氣噗噗：中、俄在玩貨幣貶值博弈

美國總統川普又在推特上推文，他把矛頭指向俄羅斯與中國正在玩貨幣貶值博弈。（路透）

2018-04-16 21:05

［編譯羅綺／綜合報導］今（16）日美國總統川普在推特上指責俄羅斯和中國，當美國升息時，這兩國卻趁機貶值他們的貨幣。

川普在推特中表示：「隨著美國不斷提高利率，俄羅斯和中國正在玩貨幣貶值博弈。令人無法接受！」

週五美國財政部在半年度報告中，再次避免將任何主要貿易夥伴稱為「貨幣操縱者」，以追求潛在關稅和談判，試圖減少與中國的巨額貿易逆差。