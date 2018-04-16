美牧師被土耳其關了1年半 美官員：兩國關係會因此受損

2018-04-16 21:45

〔即時新聞／綜合報導〕1名被土耳其政府以參與叛變為由關押了18個月的美國牧師布朗森（Andrew Brunson），今日出庭受審，對此美國官員表示，只要這名牧師未獲自由，美國與土耳其的關係就很難有進展。

綜合媒體報導，在土耳其生活至今已有23年、前年10月遭土耳其當局逮捕的美國牧師布朗森，被指控參與2016年7月15日意圖推翻土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）卻失敗的政變，今日出庭受審，面臨最高35年的徒刑。

布朗森的律師今日表示，土耳其當局對布朗森的指控完全沒有根據，土耳其當局僅僅採信了數名秘密證人的證詞，布朗森會被捕，只是因為他的基督信仰。土耳其2016年的政變影響廣大，去年9月土耳其總統艾多根曾向美國表示，如果美國願意將1名目前流亡美國，涉嫌政變的伊斯蘭教士葛蘭（Fethullah Gulen）引渡回土耳其，土耳其也會釋放布朗森，但遭到美國拒絕。

由於敘利亞問題，土耳其與美國的關係向來十分緊繃，1名負責國際宗教自由的美國官員布朗巴克（Samual Brownback）受訪時也表示，美國非常關切與土耳其的關係，只要布朗森還在監獄中，美國與土耳其的關係就很可能面臨壓力。