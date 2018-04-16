誤會？習近平稱反對終身統治：外界誤解中國修憲

習近平在近日與外國政要和中國官員的會議中，稱自己反對終身統治。（路透）

2018-04-16 21:00

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平最近3度與外國政要、中國官員會面時，在會議上表示「個人反對」終身統治，外界誤解了修憲一事，也誤會他了。

據《金融時報》報導，知情人士稱，習近平在會議上解釋，之所以修憲，是因為他同時所同時擔任的中共中央總書記、中央軍委主席任期、屆數都沒有限制，為了要確保中國最高級別的3個黨政職務彼此之間不衝突，才做出此決定。

知情人士更表示，此番談話是習近平自己主動提出，習近平更稱，他個人是反對（修憲）的，是外界誤會他了。但習近平並無表明，他是否會再連任國家主席、中共總書記以及中央軍委主席。

但外界認為，這次修憲讓知識分子和公務員在內的很多城市精英感到不安，擔心中國會回到一人統治下那種無法無天的時代。

北京龍洲經訊（Gavekal Dragonomics）分析師謝艷梅表示，有些外國人認為習近平獲得權力的手段與俄羅斯總統普廷耍陰謀無異，但她認識的一名中國商人憤怒駁斥這種說法，且批評外界不理解中國需要「一個強而有力的統治者」，這名商人稱習近平不是普廷，而是帶領俄羅斯改革與現代化的「彼得大帝」。