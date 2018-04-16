涉嫌受賄 前中國保監會主席項俊波起訴

2018-04-16 18:17

〔中央社〕中國最高人民檢察院官網今天公布，江蘇檢查機關已對前中國保險監督管理委員會黨委書記、主席項俊波涉嫌受賄案提起公訴。陸媒曾報導，項俊波案與前中國安邦保險集團董事長吳小暉案有關。

據中國最高檢官網，江蘇省常州市人民檢察院近日向江蘇省常州市中級人民法院提起公訴，指控項俊波利用擔任中國人民銀行副行長、中國農業銀行黨委書記、行長、中國農業銀行股份有限公司黨委書記、董事長、中國保險監督管理委員會黨委書記、主席等職務上的便利，為他人謀取利益，或利用職權和地位，為他人謀取不正當利益，非法收受巨額財物，依法應當以受賄罪追究刑事責任。

項俊波去年遭開除黨籍和公職（雙開）後，北京財新網曾發表長文，起底項俊波任內濫用審批權以及監管權的內情。

文章說，項俊波於2011年10月任保監會主席後，任內對保險業准入門檻大鬆綁，民營資本大舉進入保險業。據不完全統計，項俊波任內近5年，保監會共批覆48家保險公司籌建，其中近半來自民營資本。

隨著民營資本大舉進入，大批房地產企業進入保險業。與此同時，許多民營巨頭進入保險業，例如此後「出事」的明天系集團負責人肖建華以及安邦集團吳小暉等。

報導說，正是這些房地產和資本大佬的進入，攪得資本市場「腥風血雨」。