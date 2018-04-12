吳秀玲「鯊魚與夕陽共舞」 奪日本水下攝影最高榮譽

吳秀玲作品「鯊魚與夕陽共舞」（Shark at dusk），一舉拿下日本水下攝影最高榮譽「館石昭獎」。（中央社）

2018-04-12 00:17

首次上稿 4/11 21:32

更新時間 4/12 00:17

〔即時新聞／綜合報導〕台灣攝影創作者吳秀玲的作品「鯊魚與夕陽共舞」（Shark at dusk），6日在日本「2018第20屆地球之海攝影比賽」中，一舉拿下日本水下攝影最高榮譽「館石昭獎」。

綜合媒體報導，「地球之海攝影比賽」是一個以海洋生物之美及環保為主題的比賽，「館石昭獎」為該比賽特別設立的自然環境單元綜合大獎，吳秀玲在該獎項1200件參賽作品中脫穎而出。

吳秀玲在古巴所拍攝2隻鯊魚與夕陽的作品「Shark at dusk」，將鯊魚之美表現得一覽無遺，吸引了評審目光。

這項攝影比賽共入圍的676件作品，於本月6日至8日也在東京「2018年海洋潛水大會」展出亮相。

吳秀玲上個月才以作品《與鱷共舞》奪下索尼世界攝影大獎（Sony World Photography Awards）台灣地區首獎。她與丈夫陳翰旭都熱愛水下攝影，以業餘攝影師的身分拍出許多令人驚豔的水下奇景。陳翰旭去年也曾以《黑夜的水下精靈》作品，從10萬張作品中脫穎而出奪下索尼世界攝影大獎台灣首獎。

對於能獲得日本水下攝影最高榮譽，吳秀玲感到「非常幸運」，認為這獎就跟「索尼世界攝影大獎」一樣，別具意義。

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