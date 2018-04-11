人權報告揭中國「電視認罪」大戲 哄騙、威脅樣樣來

保護衛士的報告「劇本和策劃：中國強迫電視認罪的幕後」，揭露了中國非法強迫被拘留者錄製電視認罪影片背後的謊言和虐待行為。（圖取自保護衛士報告）

2018-04-11 19:06

〔即時新聞／綜合報導〕人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）10日發布新報告，揭露中國「電視認罪」的幕後，並指出這種手段被官方當成宣傳工具、作為外交政策的一部分，呼籲各國政府要求禁止這種可憎的行為並製裁協助媒體。

根據官網資訊，保護衛士的報告「劇本和策劃：中國強迫電視認罪的幕後」，揭露了中國非法強迫被拘留者錄製電視認罪影片背後的謊言和虐待行為；報告使用第一人稱證詞和深度訪談，揭示中國公安如何強迫認罪、如何通過威脅折磨和恐懼摘取口供，以及如何支配和操縱供詞。

受訪者描述，公安會安排被拘留者該穿什麼，撰寫認罪「劇本」並強迫當事人背下，並指導該如何「表達」台詞，包括如何調整語速、表情、以及適時地哽咽、抽泣。如果不夠「入戲」，就會被要求重錄。一名受訪者說，他花了7小時錄製了幾分鐘影片。

多名當事人說，他們是在獲得「免於酷刑、寬大處理」的承諾下同意拍攝影片，有些人則是因家人受到威脅。

中國人權律師王宇的兒子2015年在雲南邊境被捕，王宇被告知，只要錄個影片給高層看，就可以救兒子，且影片不會對外公開。直到獲得自由後，王宇才從父母和朋友的口中得知，自己上了國家電視台。

「無論他們是中國國家媒體還是私人媒體，都與中國政府犯下這種有欺騙性的、非法的侵犯人權行為一樣的罪行。」報告指出，「中國的電視認罪讓人聯想到歷史上的暴力和有辱人格的政治迫害事件」，就像毛澤東時代的公開批鬥或史達林時代臭名昭著的假公審；並指控有媒體在強迫認罪的劇本和策劃過程中與警察合作，並播出這些供詞。

保護衛士呼籲各國向中國施壓，要求立即停止電視認罪，如果不能糾正這種手段，建議利用美國的「外國代理人登記法」和其他國家的同等法律，強制將中國央視和其他有責任媒體登記為外國代理人，利用現有工具對央視主要執行人員進行制裁。

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