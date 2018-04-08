朴槿惠哭哭！若付不出5億罰金 將在獄中勞動服務

南韓前總統朴槿惠一審被判處24年有期徒刑、罰金180億韓元（約新台幣5億元），若她付不出高額罰金，可能需要在獄中進行勞動服務。（路透）

2018-04-08 14:07

〔即時新聞／綜合報導〕南韓前總統朴槿惠因閨密干政與濫權貪汙案下台受審，日前首爾中央地方法院宣布一審判決，朴槿惠面臨的18件起訴案中16項都有罪，被判處24年有期徒刑、罰金180億韓元（約新台幣5億元），若她付不出高額罰金，可能需要在獄中進行勞動服務。

據南韓《民族日報》報導，朴槿惠從三星集團收受72.9億韓元獻金（約新台幣2億元）、從樂天收受70億韓元（約新台幣1.9億元）賄賂，並向SK索求89億韓元（約新台幣2.46億元）。若按照韓國的法律，在涉及超過1億韓元（約新台幣276萬元）的貪汙案件中，可判處無期徒刑或10年或以上有期徒刑，並可處以2至5倍賄賂金額。

由此可見，首爾中央地方法院選擇縮小罰金的額度，否則朴槿惠將面臨天價罰款，若朴槿惠未能支付罰金，將被關進勞教所服務3年，這是法律規定未繳罰金的最高勞動服務年限。朴槿惠目前所擁有的資產為她在首爾價值28億韓元（約新台幣7746萬元）的房屋，以及約50億韓元（約新台幣1.38億元）的銀行存款。