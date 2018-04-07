劍橋分析母公司疑介入菲國2016大選 打造「硬漢風」候選人

2018-04-07 14:59

〔即時新聞／綜合報導〕英國「劍橋分析」（Cambridge Analytica）公司被爆非法挪用臉書用戶個資影響美國總統大選，現在更有消息指出，「劍橋分析」母公司也涉嫌介入菲律賓2016年總統大選，為客戶打造「強力果決、不廢話」的候選人形象。外界懷疑，這位客戶可能是現任菲國總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）。

《華南早報》4日報導，「劍橋分析」母公司「戰略溝通實驗室」（Strategic Communications Laboratories，SCL）涉嫌介入菲律賓2016年總統大選。該報指出，SCL曾在其網站的菲律賓相關頁面上稱，在「在國家選舉時，公眾普遍認為客戶擁有善良可敬的形象，但我們的研究表明，選民中有大部份人有可能受強硬和果斷的品格動搖。我們利用犯罪問題把客戶重新打造成強力果決、不廢話，呼應選民核心價值的男人」。

報導也舉出，SCL高級主管、「劍橋分析」執行長尼克斯（Alexander Nix）曾在2015年至菲律賓全國記者協會演講。前菲律賓全國記者協會主席、現任菲律賓總統通訊辦公室副部長艾格科（Joel Egco）也在同年報導尼克斯的到訪，但艾格科否認知情杜特蒂和SCL間的聯繫。

儘管SCL未指明客戶身份，也已移除其網站上2016年菲律賓總統大選的內容，但頁庫存檔仍能看見相關訊息，外界猜測這位客戶是現任菲律賓總統杜特蒂。