兒子開心拿「真」蘋果手機 開箱後一秒臭臉瞪老爸

2018-04-05 11:20

〔即時新聞/綜合報導〕4月1日為愚人節,許多人都會趁此時機彼此互整,蘇格蘭一位爸爸在此日送兒子一個「真」蘋果手機,但兒子拿到禮物時卻瞬間臭臉,發現自己被整了。

蘇格蘭一位喜劇演員希南(Joe Heenan)4月1日告訴自己的兒子要送他一個蘋果手機,並將蘋果手機的包裝盒交給兒子。但兒子打開手機包裝盒後,竟發現自己拿到的是「真」蘋果:一顆蘋果上貼著手寫的「手機按鍵」。而包裝盒裡還有一張,「哈哈!愚人節快樂!」的紙條,兒子的臉也從開心一秒變臭臉。

希南將兒子從開心到發現被整的表情拍下,貼上推特分享,該推文獲2萬多次轉推,3萬多個讚。也有網友和希南分享「真」蘋果手錶,或有網友表示「父親太殘酷了」、「小孩會記恨一輩子」、「給小孩一台iPhone啦,他這麼可愛!」。

#AprilFoolsDay Told my son I got him an Apple phone for Easter pic.twitter.com/6oMO9mPWC3

He’ll need an Apple Watch to remind him of the time???? pic.twitter.com/HK9ILENKOV