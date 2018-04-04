104歲不想「呷百二」 澳洲人瑞唯一願望：早點離世

2018-04-04 23:11

〔即時新聞／綜合報導〕在台灣，祝福高齡長者時，通常會說身體健康、「呷百二（長命百歲之意）」，但今（4）日1名澳洲人瑞剛過完104歲生日，他感嘆身體退化不好使，唯一的願望就是「早點離開這世間」。

《澳洲廣播公司》報導，104歲人瑞古德爾（David Goodall）為澳洲著名的植物、生態學界的權威。他曾在102歲時（2016年），因為堅持拒絕離開任教的大學，登上國際新聞版面。

「真想年輕個20或30歲。」古德爾失望地指出，近幾年，身體機能逐漸退化「我已經無法閱讀郵件，晚上開車出門」，視力的退化讓他被迫停止大部分的研究工作，但他仍不放棄，繼續做著他的學術研究。

幾個月前，古德爾在家中摔倒，對外求救沒人發現，「我打了電話，但沒有人聽見我的聲音」，2天後，才被清潔工看見並送醫，醫生幫他治療，禁止他搭乘任何交通工具、或獨自過馬路。醫生的話讓他生活的重心瞬間瓦解。

本週，古德爾與家人、親友一起慶祝104歲生日。當他被問及生日是否快樂時，古德爾只簡潔地說：「不，我不開心，我只想死去。」

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