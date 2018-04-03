母公司疑挺川普 逼地方主播念同一張稿

美國最大地方電視台營運商辛克萊廣播集團總部。（美聯社）

2018-04-03 22:37

〔中央社〕美國頻道營運商辛克萊疑似利用旗下電視台推動特定政治立場，令所雇主播機器人般念稿譴責假新聞後，引發外界關注、內部記者反彈，但高層堅稱無錯，還受到總統川普高調支持。

美國最大地方電視台營運商辛克萊廣播集團（Sinclair Broadcast Group）日前播出爭議宣傳內容，相關影片在上週末瘋傳後，這間公司現已成為各界焦點。

上月在新聞部資深副總裁李文斯頓（Scott Livingston）指示下，辛克萊旗下電視台的主播紛紛遭要求念稿，譴責「假新聞」與偏頗的新聞報導。

這段稿子的措辭，不僅呼應美國總統川普的反媒體言論，還刻意寫得像地方主播的個人意見，實際上卻是由管理階層指定。

部分員工表示，這般宣傳行徑使他們感到難堪，也因此擔心自己身為記者的信譽；有地方主播、記者甚至冒著惹怒高層的風險，公開挺身表態，而一些憂心忡忡的記者也為此在上月聯繫「美國有線電視財經新聞網」（CNNMoney）。

這些宣傳內容播出後，部落格Deadspin將全美各地主播宣讀相同文稿的模樣剪成合輯，凸顯這段訊息的機械化且意圖操縱本質。

然而，李文斯頓挺身辯稱，這類宣傳是「經過深入研究的新聞行動，聚焦公正和客觀報導。」

今天早上，川普看來是在收看相關電視報導時，更非常公開地力挺辛克萊。

他推文表示，觀賞假新聞網批評辛克萊立場偏頗「真是太好笑了」，並說「辛克萊遠遠優於CNN和甚至更假的NBC（國家廣播公司）」，也稱NBC「完全是個笑話」。

辛克萊旗下主力、西雅圖KOMO電視台的主要主播納姆（Mary Nam）針對川普這番言論，在推特上回應說：「事實上，這一點也不好笑，一點也不。若媒體巨頭吞噬地方新聞台，後果會接踵而至。」

納姆也分享了「鹽湖論壇報」（Salt Lake Tribune）的一則評論專欄，其中寫道「辛克萊正在利用旗下地方電視台建立的信任，來推動自身政治目的。」