保障宗教自由？傳內容「違規」 中國網購平台下架聖經

據港媒引述不少中國基督徒的社群媒體發文指出，中國網購平台已經將「聖經」下架了。（法新社）

2018-04-03 18:50

〔即時新聞／綜合報導〕中共近來不斷打壓宗教自由，據港媒引述不少中國基督徒的社群媒體發文指出，中國網購平台已經將「聖經」下架了。

香港《立場新聞》報導，最近在中國多個網購平台搜尋，發現都找不到聖經，京東購物網站僅顯示「抱歉，沒有找到與『聖經』相關的商品」；淘寶和天貓則顯示一些聖經故事書、漫畫，甚至還有聖經書套，找不到原版聖經。亞馬遜的中國網站也只顯示「零售聖經」、「大廚聖經」等工具書。但在外國的亞馬遜網站，仍可找到一大堆聖經書籍。

報導指出，翻查Google的頁庫存檔紀錄（cached），發現京東在3月30日仍可找到大量聖經在架上，天貓網在3月27日也仍有大量聖經出售。

網購平台下架聖經引來中國教徒熱議，有網友說「這個幫派拆了十字架又封聖經，下一步是不是準備禁大蒜了？怎嚇成這樣呢，深怕別人看不出自己心裡有鬼嗎」、有人嘲諷，之後可能會出現官方修訂的聖經作為中國唯一指定版本。

美國華人基督徒公義團契創辦人、牧師劉貽也在推特上傳了截圖，是通知聖經因「含違規內容」遭撤下，他說：「中共國（中國）所有的基督教類書籍都在淘寶網上都被下架，看來政腐（政府）對基督教真是如臨大敵！」

此外，中國國務院今（3）日發表了《中國保障宗教信仰自由的政策和實踐》白皮書，稱中國實行宗教信仰自由政策，並依法保障各個宗教，並指出要「積極引導宗教與社會主義社會相適應」，要引導宗教界擁護中國共産黨領導、擁護社會主義制度。