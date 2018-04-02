紐西蘭推「老人駕駛」貼紙 遭長者團體批年齡歧視

不少長者表示「長者駕駛」貼紙讓他們獲得更多幫助。（圖擷自「SafeGrannies」臉書）

2018-04-02 15:13

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭一家公司日前販售一款「長者駕駛」（Elderly Driver）貼紙，希望高齡駕駛者能貼在車上，藉此提醒周遭行駛車輛能小心謹慎；但此舉遭長者組織批評「年齡歧視」。

綜合外媒報導，這款貼紙由奧克蘭公司「SafeGrannies」開發，售價12紐幣（約新台幣252元），作用類似「車上有寶寶」（baby on board）貼紙，從貼紙中可以看見，下面一行標語寫著「請更有耐心點」（Please Be Patient），希望提醒其他駕駛「車上是老人駕駛」，讓他們能格外注意，以降低交通意外事故率。

但紐西蘭長者組織「銀髮力量」（Grey Power）認為這是年齡歧視，「不反對有人貼上貼紙，但此舉對行車安全根本沒幫助」。對此「SafeGrannies」則回覆這款貼紙其實得到很多年長者的稱讚與支持，認為貼紙讓他們獲得更多幫助；他們也強調，開發這款貼紙並非要批評老人開車技術不好。

根據紐西蘭保險經紀組織（IBANZ）2016年的數據顯示，年輕駕駛者最容易發生車禍，老人開車反而比年輕人更安全。