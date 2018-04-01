貓奴竟然不知道！喵星人誤食鬱金香會致命

養過貓的「貓奴」們都知道，貓咪的腸胃不比人類，許多食物人類吃了無傷大雅，貓咪吃了卻可能直接要了他們的命。（圖翻攝自Juliet Chidlow Facebook）

2018-04-01 21:18

〔即時新聞／綜合報導〕養過貓的「貓奴」們都知道，貓咪的腸胃不比人類，許多食物人類吃了無傷大雅，貓咪吃了卻可能直接要了牠們的命。

綜合媒體報導，英國1名「貓奴」吉得勞（Juliet Chidlow）近日分享他痛失愛貓的經過，不久前吉得勞看見愛貓Kiki跳上桌，呆呆地望著桌上擺設的鬱金香，不禁用相機捕捉這可愛的瞬間，為愛貓與鬱金香拍了1張合照。

不料這張可愛的照片竟然成為了Kiki的遺照，隔天一早，當吉得勞想要從浴室的吸水墊上抱起Kiki時，吉得勞發現Kiki的下半身濕透，而且氣若游絲，連忙將Kiki送去給獸醫診治，但獸醫表示，Kiki罹患了嚴重的腎衰竭，就算洗腎也沒有用，建議吉得勞讓愛貓安樂死。

吉得勞推斷，愛貓Kiki是因為誤食了桌上那盆鬱金香，才會罹患腎衰竭不幸過世，但吉得勞在此之前完全沒有意識到對貓咪而言，鬱金香是會致死的，對此吉得勞非常地自責，他希望全天下的愛貓人士都能引以為戒，也希望販賣花束、盆栽的商家，能夠為貓咪不能吃的植物另外標示，以免同樣的慘劇再次發生。

其實除了鬱金香，還有許多的植物都對貓有毒，輕則會出現身體虛弱、厭食、嘔吐等症狀，重則可以致命，例如水仙、菊花、杜鵑、風信子等，尤其是百合與金針類的植物，只要極少的量就會讓貓咪在24小時內患上急性腎衰竭。