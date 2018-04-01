還記得扭曲笑容的C羅雕像嗎？ 1年後作者重做一個雪恥

「C羅國際機場」揭幕的C羅雕像，其呈現的誇張眼神、上揚的嘴角、放蕩露齒的微笑，令現場群眾錯愕。（法新社）

2018-04-01 11:42

〔即時新聞／綜合報導〕還記得去年在C羅家鄉葡萄牙馬德拉群島的「C羅國際機場」所揭幕的C羅雕像嗎？當時雕像的扭曲詭異表情引發討論，在網路上各種惡搞照紛紛出籠，設計師也成為眾矢之的，一年後這名設計師重作C羅雕像企圖雪恥。

綜合外媒報導，去年3月，葡萄牙足球明星C羅家鄉馬德拉群島的豐沙爾機場正式更名為「C羅國際機場」，C羅本人帶著女友、母親及兒子親自出席，他現場致詞感謝球迷的支持，同時揭幕其人頭雕像，但布簾一拉下來，雕像所呈現的誇張眼神、上揚的嘴角、放蕩露齒的微笑，令現場群眾錯愕，雖然C羅本人不這麼在意，還與大家開心合照，但網友卻毫無留情面，開始在網路上瘋狂惡搞。

41歲的雕像設計師桑托斯（Emanuel Santos）也成為眾矢之的，在雕像揭幕後不到24小時，就收到了上百萬條惡評，一年後桑托斯決心再重作一個雕像雪恥，他記取上次教訓，決定讓雕像的笑容稍微收斂一些，「我諮詢了很多雕刻家，他們告訴我，製作一個更自然的雕像形象，嘴閉著的，嚴肅一點的，會更受人們喜愛。」

新雕像出爐後，C羅表情較為成穩，表情不再扭曲，網友紛紛表示看起來好多了，「作者在經過這麼多批評之後重做他的作品，絕對是一種很有勇氣的表現。」

桑托斯說：「我希望我的兒子明白，如果他非常喜歡做一些事情，絕對不要讓自己被負評所打敗。」