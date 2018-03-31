中國展開「雪亮工程」 以家電監視民眾居家生活

中國展開「雪亮工程」，藉由電視和手機監視民眾家庭生活。圖為中國電視展場播出習近平19大談話。（法新社）

2018-03-31 10:16

〔即時新聞／綜合報導〕中國先前推出「天網」監控系統，在各大城市加裝能識別人臉的監視器，一瞬間就能掌握路人的身分，如今又傳出中國已推動「雪亮工程」，透過電視與智慧型手機來掌握民眾的家庭生活。

據《自由亞洲電台》報導，「天網」系統可以識別行人的臉部、穿著、性別、年齡，在中國各個都市已設置超過2000萬個監視器，目前更在農村展開「雪亮工程」，光是四川當地村落就在去年加裝4萬1695個監視器。

「雪亮工程」平台系統據稱是由廣東企業美電貝爾所研發，藉由電視和手機實現人人可監視、處處可監控，時時可響應的目標。中國網民對於「雪亮工程」的滲透性深感震驚，有人感嘆這樣一來，家人與親屬的一舉一動就會被公安所監看。

一名不願透露名字的網民說，現在手機和網路都被中國政府監控，人們隨時被請去喝茶或遭到限制行動，讓人感覺十分不自由。中國媒體對此聲稱，「雪亮工程」以縣、鄉、村3級綜合治理中心為指揮平台，透過公共安全監控來掌握群眾治安，而因為民眾的眼睛是雪亮的，所以將此計畫命名為「雪亮工程」。