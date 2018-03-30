拿千萬茅台款待金正恩 習近平挨批「慷國庫之慨」

眼尖的網友發現，習近平款待金正恩的兩瓶酒要價超過1000萬台幣。（路透）

2018-03-30 15:08

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩訪中期間，中國國家主席習近平以最高級別款待，眼尖的網友發現，宴會上用以款待金正恩的酒，竟是一瓶要價高達128萬人民幣（約新台幣592萬元）的茅台酒，光是侍者手上2罐加起來就超過新台幣1000萬元，遭不少中國網友批評是「慷國庫之慨」。

美國《自由亞洲電台》報導指出，習近平宴請金正恩的茅台酒，成了近日中國網友熱議的話題，有人比對照片，發現這2瓶不起眼的酒竟是上世紀60至80年代出產的矮嘴醬瓶茅台，一瓶540ml就要價128萬人民幣，由於媒體捕捉到侍者手持2瓶酒的畫面，網友推測當晚酒錢至少花了超過250萬人民幣。

報導稱，由於目前「茅台」還未被設為敏感字，因此這件事得以在中國網路引發熱論，不少網友痛批簡直是「朱門酒肉臭，路有凍死骨」的現代翻版，強調普通百姓看不起病，上不起學，但領導人宴客，花納稅人的錢卻如此奢侈，簡直是「滴血的茅台」。

對此，中共黨媒《環球時報》總編輯胡錫進在推特上發文抨擊網友，指習近平招待金正恩兩瓶矮嘴醬瓶茅台，不過也就250萬人民幣，「瞧這些民主派一驚一乍的，真沒見過世面」，他接著還酸說:「幸虧中國沒讓他們掌權，國家要是交給他們就完了」。

對於胡錫進在網路上的發言，不少網友紛紛回嗆，舉出成語「上樑不正下樑歪」反駁，認為250萬人民幣是小事，但習近平掌權後打著反貪反腐的旗子對政敵大動干戈，自己行事卻反其道而行，簡直像在打自己巴掌。